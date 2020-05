Un module de service Airbus DS pour aller marcher sur la Lune ?

Pas de capsule Orion sans son ESM, le « Module de Service Européen ». Ce dernier est financé par l'ESA, qui, à son tour, a choisi un industriel (européen, bien sûr) pour le construire… Et dans la continuité des modules précédents, c'est Airbus DS (Defense and Space) qui a obtenu ce nouveau contrat de 250 millions d'euros.

Assemblé à Brême, l'ESM est un concentré de technologie qui apporte à la capsule Orion tout ce dont elle a besoin pour survivre seule dans l'espace : électricité (et batteries), propulsion et orientation, air pressurisé, eau, régulation thermique… Des éléments cruciaux pour assurer la mission, avec le moins de poids possible : un peu plus de 13 tonnes sur la balance, soit presque la moitié de ce que pesait en son temps le module de service des missions Apollo !