La NASA parie sur la capsule habitable Orion en signant un contrat avec Lockheed Martin

La capsule Orion en preparation pour Artemis 1 // Crédits : NASA / Radislav Sinyak

On a marché sur la Lune, deuxième saison

Et pour quelques milliards...

Avec son projet Artemis, la NASA s'est donné la difficile tâche de programmer un retour des américains sur la surface de la Lune pour 2024, puis de préparer pour 2028 des missions lunaires régulières.Les deux premières missions Artemis sont actuellement en préparation et feront appel au lanceur super-lourd SLS (Space Launch System) et à la capsule Orion , qui pourra embarquer entre deux et quatre astronautes après une première mission inhabitée autour de la Lune en 2021.Pourtant, il faut déjà penser aux missions suivantes, notamment celle qui devrait accueillir un homme et une femme pour aller (re)poser un pied sur la Lune. La NASA a donc signé un gros contrat cadre avec son sous-traitant Lockheed Martin, en s'engageant à commander entre 6 et 12 capsules Orion supplémentaires d'ici 2030. Et pour bien faire, l'agence américaine a tout de suite signé pour la fabrication des trois premières pour les missions Artemis 3, 4 et 5.Le contrat signé avec le sous-traitant est faramineux : les trois véhicules Orion commandés coûteront à eux seuls 2,7 milliards de dollars à la NASA.Mais, comme l'explique l'agence dans son communiqué, le fait de passer des commandes par groupes de trois capsules réduit considérablement la facture, puisque Lockheed Martin va pouvoir s'organiser sur le long terme. Un second contrat identique devrait être signé en 2022, pour un tarif de 1,9 milliards. Pourquoi cette économie de 800 millions ? Parce que les capsules seront réutilisées au fur et à mesure : d'abord les ordinateurs de bord, les panneaux de commandes et les sièges, puis la capsule toute entière, à l'exception de son bouclier thermique qui restera à usage unique.Notons également que cette commande devrait représenter une bonne nouvelle pour l'industrie spatiale européenne : le module de service de la capsule Orion, nécessaire à la survie de ses occupants, est assemblé dans les locaux d'Airbus Defense & Space, à Cologne (Allemagne).