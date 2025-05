La panne se déclenche mi-novembre. Voyager 1 répond toujours aux signaux radio, mais les données reçues ne ressemblent plus à rien. Des suites de chiffres sans structure, aucun paramètre scientifique lisible, ni indication de température, ni tension, ni activité des capteurs. La NASA pense rapidement à un bug dans un circuit appelé FTSCE. Ce module récupère les mesures des instruments et les encode avant de les transmettre. Il fonctionne toujours, mais ne semble plus avoir accès à sa propre mémoire.

Le défi consiste alors à déplacer son logiciel dans une autre partie de la mémoire de bord. Une zone qui, elle, répond encore aux commandes. Comme chaque transmission met plus de 22 heures pour arriver, la moindre instruction prend des jours. L’équipe prépare donc une opération en plusieurs étapes, à réaliser à l’aveugle, sans possibilité de test.

Le 20 avril, un changement apparaît. Voyager 1 recommence à envoyer des données compréhensibles. L’état de la sonde, ses tensions internes et la température de ses systèmes peuvent à nouveau être lus. Les ingénieurs considèrent que la première phase du plan a fonctionné. La partie défectueuse a été contournée.