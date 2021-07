Hubble en panne : les équipes au sol testent de nouvelles solutions

En effet, la « fin de Hubble », même si elle ne semble pas d'actualité (les équipes semblent confiantes pour remettre le télescope sur pied au cours du mois de juillet), interviendra tôt ou tard dans les années à venir, et au grand dam de très nombreux acteurs publics. Les navettes américaines sont à la retraite. Et même si elles sont encore en bon état, il n'y a plus rien pour les faire décoller, et ce n'est pas d'actualité. D'autre part, les autres capsules habitées des USA, comme Crew Dragon, Starliner et Orion, ne sont pas équipées pour pouvoir rejoindre le télescope, s'y amarrer et le réparer. Il faudrait a minima un bras robotisé comme le Canadarm2 des navettes et un sas pour les sorties en scaphandre.