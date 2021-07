Toute l’actualité depuis le sol de la planète Mars !

Il reste au moins deux autres sites dans la région avec un fort intérêt pour cette ex-zone immergée : Séitah Sud, et le CF-FR, baptisé sans trop d'originalité « Sol Craquelé et Fortement Fracturé » (Crater Floor - Fractured Rough). Selon les opportunités et les mesures (optiques, laser, etc.) qu'il pourra effectuer sur ces zones, Perseverance devrait reprendre sa route au Nord et recroiser sa zone d'atterrissage dans quelques mois avec entre six et huit tubes d'échantillons pleins de sédiments martiens. Il entamera ensuite sa longue route (définitive) vers l'Est, vers l'ancien delta du cratère Jezero, qui a de meilleures chances, selon les équipes scientifiques, de contenir les éventuelles traces d'anciennes formes de vie.