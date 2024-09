En grimpant, Perseverance va quitter la zone qui fut un temps immergée ou dessinée par l'eau. Les chercheurs espèrent en profiter pour « remonter dans le temps » et trouver des roches et autres indices d'un passé encore plus lointain de la surface de Mars : des restes de l'impact qui a formé le cratère Jezero lui-même.

Cette zone est apparue avec la chute d'un astéroïde qui a créé une dépression d'environ 48 kilomètres de diamètre il y a 3,7 milliards d'années (une date à affiner !). Les équipes de Perseverance vont donc prospecter pour trouver de la matière de l'ancienne surface de Mars, des éjectas du sous-sol martien soulevés par l'impact et aussi des sédiments dont le vieillissement sur place peut nous informer sur l'évolution de la planète rouge.