Michelin prépare une nouvelle génération de pneus lunaires et les teste... en Auvergne

Que Michelin fasse finalement partie du conglomérat retenu ou non, le processus de recherche et développement n'est pas consacré qu'aux missions lunaires. Ces pneus et leur matériau de nouvelle génération (il ne s'agit pas des mêmes gommes que sur nos voitures actuelles) sont stables à des températures beaucoup plus élevées, et leur structure mécanique permet une répartition intéressante de la pression sur le sol, pour une meilleure traction, mais aussi pour moins abîmer la surface.

Michelin espère bien proposer cette innovation dans un futur proche sur terre, par exemple pour équiper les véhicules du domaine de l'agriculture, tracteurs et autres engins réservés aux champs. La Lune continue d'inspirer…