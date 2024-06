" Chercher de l’eau sur la Lune ? Ce ne sera peut-être pas aussi facile que prévu "

En réalité, le défi est de taille. Car une partie des promesses de future base lunaire repose sur des technologies dites « ISRU », pour In-Situ Resource Utilization, soit l'usage des matériaux présents sur place pour construire et opérer dans la zone : le régolithe pour faire des habitats et des protections, de l'eau pour récupérer de l'oxygène et de l'hydrogène qui peuvent à leur tour être utilisés en ergols, etc. Si l'eau n'est pas disponible, disons-le crûment, les bases lunaires perdent un argument de poids. Et pourtant, les agences majeures, la Chine en tête, se préparent bien à envoyer de premières briques de bases sur la surface, près du pôle Sud, évidemment. Les missions Chang'e 7 et 8 auront pour but d'explorer une partie de cette zone pour l'agence chinoise.