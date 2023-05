La sonde sud-coréenne Danuri livre une fois de plus de superbes clichés de la Lune !

Les missions en orbite lunaire n’ont pas nécessairement ce côté aussi flamboyant que celles qui vont autour d’autres planètes ou qui tentent de s'y poser. On oublie régulièrement qu’autour de la Lune aujourd’hui, on trouve la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, Chandrayaan-2 de l’agence spatiale indienne… et Danuri, la sonde de la KARI, l’agence de la Corée du Sud.

Cette dernière, équipée de six instruments scientifiques, réalise 12 tours autour de la Lune chaque jour. Pour fêter sa 1 000e orbite le 24 mars, les équipes ont dirigé ses appareils photo vers quelques paysages splendides, en particulier sur la face cachée. Ce sont les premières de la Corée du Sud (et toujours pas de bases nazies en vue, hein). On y retrouve des clichés en haute résolution pris avec l’appareil LUTI (Lunar Terrain Imager) et des images polarisées pour identifier la nature du sol avec la PolCam (Wide Angle Polarimetric Camera).