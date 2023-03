Le petit atterrisseur japonais Hakuto-R, en vol depuis 3 mois, arrive en orbite lunaire !

Mais alors, que fait l'atterrisseur Hakuto-R depuis trois mois ? Il tourne, dans une énorme ellipse. Comme pour la sonde sud-coréenne Danuri, l'étage supérieur de la fusée Falcon 9 a propulsé Hakuto-R sur une orbite vers un point très éloigné de la Terre, à un peu plus de 1,5 million de kilomètres. Ce qui lui permet, au prix d'une durée de mission étendue, d'approcher la Lune avec une vitesse bien plus faible qu'un transfert « habituel », lequel nécessite de freiner avec plus d'énergie pour entrer en orbite. Il s'agit donc de troquer plus de temps passé dans l'espace contre une économie substantielle de carburant… Utile pour un véhicule qui veut prouver sa résistance et garder un maximum de marge pour les opérations lunaires ! C'est ce 21 mars, au 100e jour de la mission, qu'iSpace a réalisé la « séquence n°7 » de l'aventure d'Hakuto-R. Les propulseurs ont été allumés pour une durée record, et le véhicule est maintenant en orbite lunaire.