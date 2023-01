Voici quelques saisissantes photos de la Terre prises par la sonde lunaire Danuri

Ce 3 janvier, la Corée a publié sur Twitter 5 clichés issus du LUTI, capturés depuis l'orbite lunaire entre le 24 décembre et le 1er janvier. On y retrouve, sur des photographies sans couleur, mais en haute définition, plusieurs levers de Terre avec de splendides détails, des jeux d'ombres et, s'invitant presque sur les photos, la surface lunaire et ses innombrables cratères.

Pourtant, le LUTI prendra au cours de l'année à venir une véritable collection de clichés très précis de la surface, à des fins cartographiques, mais aussi pour documenter le plus précisément possible les futurs sites considérés pour une deuxième mission lunaire sud-coréenne, cette fois avec un atterrisseur et des instruments d'étude de la surface. Sa résolution au sol est inférieure à 5 mètres, il serait donc possible que les équipes s'amusent, au gré des orbites, à photographier les sites des atterrissages Apollo pour tester un peu ses capacités.