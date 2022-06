La France devient le 20e pays à rejoindre les Accords Artemis avec la NASA

Mais alors, en quoi consistent ces Accords Artemis ? Ils sont disponibles ici et constituent avant tout un cadre qui étend et précise plusieurs points clés du Traité de l'Espace de 1967 (que la France a également signé). Dedans, les partenaires s'engagent avant tout à une exploration pacifique, à la transparence de leurs objectifs, au partage des données scientifiques… Un ensemble de « valeurs communes » qui comprend aussi un effort pour que les matériels soient si possible interopérables, qu'ils ne polluent pas leur environnement et qu'ils puissent s'assister en cas d'urgence ou de danger. Il y a toutefois deux points qui font débat depuis la mise en place des Accords Artemis et rendent réticents plusieurs agences…