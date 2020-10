Accords Artemis : 8 pays ont signé avec la NASA un accord relatif à l'exploration lunaire

Pour l’heure, les huit premiers signataires sont l’Australie, le Canada, les États-Unis, les Émirats Arabes unis, l’Italie, le Japon, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Il s’agit d’accords bilatéraux entre États, et non entre agences spatiales. Ce qui explique en partie l’absence de l’Agence spatiale européenne, bien que l’ESA soit partenaire d’Artemis et de Gateway.