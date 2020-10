Conquête spatiale : le niveau de rayonnements sur la Lune a été mesuré pour la première fois

C’est d'ailleurs grâce à la sonde chinoise Chang’E 4, qui s’est posée sur la face cachée de la Lune en 2019, que les mesures ont pu être réalisées. Un dosimètre se trouve en effet à bord du vaisseau et les résultats de ses analyses sont enfin connus : « Les niveaux de rayonnement que nous avons mesurés sur la Lune sont environ 200 fois plus élevés qu'à la surface de la Terre et 5 à 10 fois plus élevés que lors d'un vol de New York à Francfort », a déclaré Robert Wimmer-Schweingruber, professeur de physique à l'université de Kiel en Allemagne et co-auteur de l'étude.