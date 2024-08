La Chine, elle, s'intéresse plus à la surface et propose l'ILRS (International Lunar Research Station) et a invité toutes les nations à venir y participer. C'est là un jeu d'alliances, car plus d'une dizaine de pays participent à l'ILRS (Russie, Venezuela, Biélorussie, Pakistan, Azerbaïdjan, Afrique du Sud, Égypte, Nicaragua, Thaïlande, Serbie et Kazakhstan).

Toutefois, la majorité d'entre eux sont des nations au très faible potentiel d'investissement comme de capacité spatiale, et la Russie fait office d'épouvantail. L'agence européenne, l'ESA, un temps intéressée par l'ILRS, a signifié qu'elle n'y participerait pas à cause des Russes. A contrario, c'est un noyau plus resserré qui participe à la Gateway avec la NASA : les agences européenne, canadienne, japonaise et émirienne fournissent toutes des éléments clés.