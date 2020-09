La NASA dévoile son plan officiel pour la mission Artemis, qui enverra la première femme sur la Lune en 2024

L'équipage ne se posera pas à l'équateur de l'astre comme ce fut le cas pour les anciennes missions Apollo. Cette fois, l'alunissage se fera au pôle Sud de la Lune, « où la NASA et ses partenaires développeront un camp de base Artemis pour soutenir des expéditions plus longues sur la surface lunaire », indique l'agence gouvernementale. On y trouverait aussi de la glace d'eau. Dans le détail, la NASA imagine, à terme, doter la Lune d'un véhicule de terrain adapté (peut être un rover non pressurisé) ou encore d'un module d'habitation. Car au-delà de ce « simple » alunissage, les États-Unis entendent se préparer à une première mission humaine sur Mars. Les États-Unis et la NASA misent gros avec Artemis. Face au développement de programmes spatiaux dans d'autres régions du monde, les USA veulent « maintenir et renforcer » leur leadership.