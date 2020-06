La NASA poursuit ses commandes pour la future station Gateway en orbite lunaire

Après une sélection en août dernier, Northrop Grumman reçoit 187 millions de dollars pour concevoir le premier module d'habitat de la station Gateway, HALO (Habitation And Logistics Outpost).

La Gateway ne devrait pas être nécessaire pour que des astronautes aillent à nouveau fouler le sol lunaire, mais elle fait partie de l'écosystème que la NASA met en place autour de la Lune : des moyens pour y envoyer des astronautes, une station en orbite, des satellites , des robots sur la surface… « Ce contrat est une étape significative pour préparer des opérations lunaires durables et sur le long terme » a affirmé l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

Année électorale ou pas, la NASA continue de progresser dans la définition de son « architecture lunaire ». Après la sélection des trois constructeurs finalistes pour concevoir un véhicule capable de se poser sur la Lune, et en parallèle des essais du futur lanceur super-lourd SLS, l'agence américaine progresse dans son concept de station en orbite lunaire.

C'est le géant de l'aéronautique et du spatiale Northrop Grumman qui se chargera de concevoir, construire et assembler le module d'ici à 2023. Les 187 millions de dollars de ce premier contrat ne comprennent que la première phase des travaux : le développement du module habitat HALO.

Capable d'accueillir jusqu'à quatre astronautes durant plusieurs mois, HALO sera centré autour de l'essentiel pour leur assurer confort et sécurité : d'autres modules seront plus centrés sur les possibilités scientifiques plus tard. Il faudra en outre qu'il soit équipé de plusieurs ports d'amarrage pour accueillir les futurs autres modules ainsi que pour recevoir la visite des capsules Orion ou de véhicules cargos (comme le Dragon XL). HALO devrait en partie être basé sur le véhicule orbital Cygnus qui ravitaille régulièrement la Station spatiale internationale. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour le constructeur européen Thalès Alenia Space, qui a l'habitude de se charger de la partie pressurisée…