Le clip de campagne "Make Space Great Again" de D. Trump a dû être retiré

Suite au décollage de la capsule Crew Dragon le weekend dernier (suivi d'un amarrage réussi sur l'ISS), le président Donald Trump s'était fendu d'un discours conquérant, s'accaparant le succès du programme, au crédit de son administration.

Si c'est loin d'être exact, c'est un exercice politique qui n'est pas nouveau dans le cas d'une mission spatiale d'importance. Or, Donald Trump est aussi en campagne pour sa propre réélection, et, que l'idée vienne de lui ou de son importante équipe de communication, un clip nommé « Make Space Great Again » a été diffusé au début de cette semaine.