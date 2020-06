Crew Dragon est arrivé sur l'ISS, signe d'un retour à la normale ?

L'équipage de l'ISS (Anatoli Ivanichine, Christopher Cassidy, Ivan Vagner) a accueilli les deux astronautes de Crew Dragon, Bob Behnken et Douglas Hurley. ©Roscosmos/I. Vagner

Suite au décollage réussi de la capsule Crew Dragon samedi, les astronautes Douglas Hurley et Bob Behnken sont entrés dans la station spatiale internationale hier à 19h02 (heure de Paris). Leur vol vers l’ ISS s’est déroulé exactement comme prévu.

La première partie de la mission DM-2 s'est déroulée de façon idéale. Le décollage samedi soir, au sommet du lanceur Falcon 9, a été suivi par un vol de croisière de 19 heures jusqu'à la station. Bob Behnken a décrit le le vol comme « très différent » de ceux qu'il a connu sur les navettes : « ça souffle et siffle tout au long de la montée, c'est vraiment un dragon ». Doug Hurley, commandant de la capsule, a révélé qu'ils l'avaient baptisée « Endeavour », en hommage à la navette du même nom, autant qu'à la signification du mot. Les deux astronautes ont conduit une multitude de tests à l'intérieur de leur véhicule avant de s'amarrer à l'ISS.

Il aura fallu pratiquement trois heures pour que les deux astronautes occupant la capsule Crew Dragon puissent en sortir et faire l'accolade à leurs camarades, déjà en poste sur la Station Spatiale Internationale depuis 52 jours.

Et maintenant ? Les Etats-Unis sont capables d'emmener des humains en orbite, une capacité qu'ils avaient perdu pendant pratiquement une décennie… Mais il reste deux phases très importantes avant de pouvoir affirmer que la mission DM-2 (Demo-2) est un succès.

Tout d'abord, les astronautes devront assurer plusieurs semaines d'opérations « normales », car il y a beaucoup à faire sur la station. En plus des opérations à effectuer avec le cargo HTV-9 arrivé sur l'ISS la semaine dernière, des centaines d'expériences scientifiques attendent d'être conduites. Avec cinq astronautes au lieu de trois, tout cela va avancer plus vite !

On attend notamment d'en savoir concernant la sortie de Chris Cassidy et Bob Behnken qui devront remplacer le dernier pack de batteries sur la poutre centrale de l'ISS. Une opération qui prend en général au moins deux semaines et nécessite environ quatre sorties en scaphandre.