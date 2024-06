La Chine réussit l'exploit de se poser sur la face cachée de la Lune et y prélève des échantillons

00 h 23, dimanche 2 juin 2024. C'est l'instant précis où l'atterrisseur de la mission chinoise Chang'E 6 a touché le sol lunaire. Quelques heures plus tôt, il s'était séparé de l'orbiteur, qui restera quelques jours en attente à environ 100 km d'altitude. La descente, utilisant un guidage qui repose à la fois sur des données radar, des imageurs capables de reconnaître le terrain et un capteur laser Lidar, s'est bien terminée, grâce notamment à l'action du moteur principal de freinage. Ce dernier n'a pas failli, pour la quatrième mission consécutive après Chang'E 3, 4 et 5 ! Spectatrices (le véhicule est entièrement autonome), les équipes du centre de contrôle de la CNSA ont pu recevoir les données quasiment en temps réel, grâce au relai assuré par le véhicule spécialisé Queqiao-2, sur une orbite particulière. Car Chang'E 6 est sur la face cachée de la Lune... Un challenge que seule la Chine a réussi à relever pour l'instant !