Sortie record pour les astronautes chinois sur les flancs de leur station spatiale !

Avant que la Chine ne dispose de sa nouvelle station spatiale (la SSC, parfois appelée Tiangong), elle ne faisait pas partie des références pour les sorties en scaphandre. Seul Zhai Zhigang avait passé une vingtaine de minutes à l'extérieur de sa capsule Shenzhou en 2008. Il s'est ensuite écoulé plus de dix ans avant que les astronautes chinois sortent travailler à l'extérieur, avec une version revue et corrigée de leur grand scaphandre autonome, nommé Feitan. Toutefois, depuis 2021 et le déploiement de la station qui accueille des équipages permanents, les astronautes ont réussi 15 sorties extravéhiculaires de plus. La SSC, elle, dispose de trois amples modules principaux, en plus d'un véhicule cargo amarré durant plusieurs mois et de la capsule Shenzhou, laquelle fait office de taxi avec la Terre.