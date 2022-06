Ça y est, il y a de nouveau des astronautes dans la Station spatiale chinoise

Il n'aura fallu que quelques heures pour que la capsule Shenzhou-14 rejoigne la Station spatiale chinoise, avant de s'amarrer automatiquement à 11 h 42, après un vol et une approche sans histoires. Il s'agit du troisième équipage de la station, qui ne compte pour l'instant que le grand module principal, Tianhe, ainsi que deux grands cargos positionnés aux extrémités avant et arrière, Tianzhou-3 et 4.

La SSC était vide depuis le mois d'avril et le départ de la mission précédente, Shenzhou-13… Mais c'était peut-être la dernière fois avant plusieurs années ! En effet, à la fin de la mission actuelle qui devrait durer six mois, la prochaine capsule Shenzhou devrait s'amarrer à la station avant que Chen, Liu et Cai retournent sur Terre.