La Chine ravitaille pour la première fois sa nouvelle station spatiale avec le cargo Tianzhou 2

La Chine poursuit sa folle cadence spatiale pour 2021. Après l'atterrissage de son rover Zhurong sur la surface de Mars , l'actualité revient en orbite terrestre. En effet, voilà plus d'un mois que le grand module Tianhe a décollé, et ce dernier a terminé ses tests initiaux le 18 mai selon le bureau chinois des missions habitées (CMSEO).

Avant que les astronautes puissent s'y rendre, il manquait une dernière étape : le décollage et l'amarrage automatisé d'un grand cargo Tianzhou. Sur son pas de tir dès le 16 mai avec la fusée CZ-7 qui devait l'emmener en orbite, ce dernier n'a pu décoller que le 29, à cause de deux reports du lancement : le premier dû à la météo et le second à un problème technique sur l'un des quatre boosters du lanceur.