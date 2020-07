Tianwen-1 a décollé, la mission chinoise vers Mars coche toutes les cases !

Tianwen-1 s'insère dans un grand plan d'exploration de notre Système Solaire par la Chine, qui augmente graduellement ses moyens et ses capacités techniques. Après plus d'une décennie de succès lunaires (et un agenda taillé sur mesure pour notre satellite), cette mission est la première d'une série qui s'aventurera plus loin, avec d'audacieuses missions en préparation. On peut citer notamment ZhengHe qui devrait visiter et collecter des échantillons d'un astéroïde à partir de 2022-2024, ou la préparation de missions vers Venus et Jupiter. Enfin, si l'orbiteur et le rover de Tianwen-1 réussissent leur prouesse, le pays donnera sans doute son feu vert pour sa propre mission martienne de récupération d'échantillons, à l'horizon 2028-2030.