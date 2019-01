Silencieuse depuis juin dernier, Opportunity fête (tristement) ses 15 ans sur Mars

Silence radio depuis juin 2018

La relève est déjà là

C'était un 25 janvier 2004 : la NASA annonçait avec succès l'atterrissage du robotsur le sol de la planète Mars, en vue d'une mission de trois mois réalisée aux côtés de feu son jumeau de l'époque,. Si ce dernier a rendu l'âme en mars 2010, Opportunity continuait de survivre au beau milieu du difficile climat de la planète rouge.A ce titre, le site Space.com vous invite à parcourir son diaporama dédié , lequel relate les grandes découvertes d'Opportunity au fil de ses années passées à analyser le sol et l'atmosphère de la quatrième planète de notre système solaire. Toujours est-il que ce 25 janvier 2019 correspond à sa quinzième bougie soufflée bien loin de la Terre.Du souffle, c'est d'ailleurs ce qu'espèrent et attendent fermement les équipes d'ingénieurs de la NASA. Du souffle tout droit venu des vents de la planète Mars, car Opportunity, plongée dans une gigantesque tempête de sable fin mai 2018, n'a, depuis le 10 juin dernier , plus donné aucune nouvelle. La faute, probablement, à une trop grosse quantité de sable accumulé sur ses panneaux solaires, sa seule source d'énergie. Il faudra donc se remettre au vent, lui seul étant capable de dépoussiérer le rover comme il se doit D'ici là, les experts de l'agence américaine ne perdent pas espoir. Et si Opportunity venait à mourir, une autre page spatiale s'ouvrirait avec l'arrivée prochaine de nouveaux engins d'ici 2020 Entre temps, les rovers Curiosity et Insight ( atterri en novembre 2018 ) devraient percer de nombreux autres mystères jusque-là insoupçonnés.