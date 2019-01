NASA : Curiosity change de « cerveau » après un dysfonctionnement

Un échange de "cerveau" temporaire

Rassurez-vous, Curiosity se porte bien

Le robot chargé d'analyser et de collecter des données aussi bien sur la minéralogie, la géologie ou la météorologie de Mars à été contraint d'activer son ordinateur de secours. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont en effet transmis l'ordre à Curiosity d'effectuer un changement temporaire d'ordinateur afin d'établir un diagnostic complet de son premier « cerveau » qui est dansL'équipe de scientifiques en charge du diagnostic espère résoudre rapidement ce problème technique afin que Curiosity retrouve son ordinateur le plus fonctionnel. En effet, sur les deux « cerveaux » appelés side-A et side-B, Curiosity utilisait le B depuis plus de 5 ans.. C'est à partir de cet appareil que les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory espèrent résoudre le problème. Steven Lee, un des chercheurs de l'équipe, a cependant déclaré :Bien que l'ordinateur side-B continuait d'envoyer certaines informations techniques, il était limité, car il utilisait uniquement sa mémoire à court terme. La NASA à par ailleurs déclaré que. C'est sa mémoire à long terme qui est affectée, la raison reste pour le moment inconnue, mais l'échange d'ordinateur devrait justement permettre de révéler son origine.