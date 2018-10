La NASA simule la collision de deux énormes trous noirs

La physique des trous noirs : une vraie énigme pour les chercheurs

La physique des trous noirs est encore une chose très mal comprise par les chercheurs et encore bien plus quand il s'agit de la collision de deux trous noirs supermassifs ! Une telle chose n'a d'ailleurs jamais été observée dans l'espace, pour le moment, seules des modélisations comme celle réalisée à l'aide dusont capables de nous donner quelques informations sur ce sujet.Cette simulation réalisée par une équipe du Goddard Space Flight Center de la NASA apour tenter de comprendre les mécanismes en jeu dans la collision de deux trous noirs supermassifs. L'objectif ici est de déterminer où et comment rechercher ce genre de phénomène pour, un jour, parvenir à l'observer.En s'appuyant sur les recherches antérieures, les scientifiques ont mis au point cette modélisation pour voir le comportement des gaz qui émanent des trous noirs., ils ont constaté que peu de temps avant la collision, d'intenses émissions de rayons UV et X se produisaient dans des zones bien distinctes. Ils ont également pu observer qu'un anneau de gaz froid se formait à l'extérieure des deux trous noirs, tandis que des courants de gaz chauds apparaissaient autour de chaque minidisque composant les trous noirs.Ces trous noirs qui représentent des millions, voirposent encore bien des énigmes aux chercheurs, mais cette modélisation pourrait grandement les aider à découvrir ce genre de phénomène dans l'univers. En effet, la prédiction des signaux lumineux émis par la collision de deux trous noirs pourrait leur permettre de les identifier grâce aux télescopes actuels et à d'autres, plus puissants, à l'avenir.