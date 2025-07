C'est l'astronaute Nichole Ayers, embarquée dans l'ISS, qui a pu prendre cette photo, alors qu'elle était en orbite à 400 kilomètres au-dessus de notre planète. Un cliché qui fascine, et qui en plus pourrait illustrer une meilleure méthode de compréhension de si l'on en croit l'astronaute américaine.

« Les sprites sont des phénomènes lumineux transitoires qui se produisent au-dessus des nuages et sont déclenchés par une activité électrique intense dans les orages situés en dessous. Les scientifiques peuvent donc utiliser ce type d'images pour mieux comprendre la formation, les caractéristiques et la relation entre [ces phénomènes] et les orages » a-t-elle ainsi plaidé dans un message sur X.