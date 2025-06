Il n'a pas fini de nous mettre des étoiles plein les yeux. Après ce magnifique cliché des plus vieilles galaxies de notre univers, le télescope spatial James Webb vient d’offrir une image directe de deux exoplanètes géantes, YSES-1b et YSES-1c. Ces deux mondes gravitent autour d’une étoile jeune, semblable au Soleil, située à plus de 300 années-lumière. Les chercheurs ont utilisé l’imagerie directe pour analyser la lumière de ces planètes. Cette méthode donne accès à des détails inédits sur leur atmosphère et leur environnement. Les observations montrent la présence de nuages de silicate sur YSES-1c et d’un disque de poussière chaude autour de YSES-1b. Ces découvertes restent exceptionnelles dans l’étude des exoplanètes.