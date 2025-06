Face à cette panne, Cloudflare s’est engagé à accélérer la migration de Workers KV vers une infrastructure interne plus résiliente, tout en renforçant l’isolation de ses services pour limiter les effets domino. L’entreprise prévoit aussi de déployer des outils permettant un redémarrage progressif en cas de nouvelle défaillance, et d’auditer en profondeur l’ensemble de ses architectures dépendantes de Workers KV. « Nous sommes responsables de nos dépendances, même si la panne initiale venait d’un fournisseur tiers », reconnaît Cloudflare.



L’incident met surtout en lumière l’extrême interconnexion de l’infrastructure web mondiale, où des briques techniques peu visibles peuvent pourtant faire vaciller des pans entiers d’Internet. Dans un environnement de plus en plus centralisé et dépendant du cloud, cette panne se présente comme un rappel brutal de la fragilité systémique du numérique.