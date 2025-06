Les experts préconisent une riposte technologique et collaborative. Comme le souligne Ivan Fontarensky, « il est crucial d'intégrer l'IA comme allié et de renforcer les collaborations entre secteurs public et privé ». L'intelligence artificielle doit devenir un bouclier intelligent dans la détection précoce des menaces. La convergence croissante entre tensions géopolitiques et cybermenaces impose également une réflexion stratégique sur la souveraineté numérique, dans un secteur devenu nerf de guerre économique.