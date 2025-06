L'IA est désormais déployée en production dans le service clientèle, chez les équipes techniques IT, dans le réseau et même la communication. Une transformation silencieuse, mais importante, qui touche tous les départements de Bouygues Telecom. L'opérateur teste méthodiquement chaque cas d'usage avant de l'industrialiser, histoire de s'assurer de sa rentabilité économique. « À chaque fois, on vérifie que c'est scalable, et que le coût est acceptable », indique, honnête, le dirigeant. Bouygues Telecom avance avec prudence.