Les longues attentes au téléphone et les transferts à répétition pourraient bien être derrière nous. L'agent vocal intelligent de Bouygues Telecom Business maîtrise plus de 130 langues et est taillé pour fournir des réponses instantanées aux demandes courantes. Le tout repose sur l'expertise de Volubile, spécialiste de l'IA conversationnelle, qui a aidé Bouygues à créer une expérience utilisateur fluide et naturelle.