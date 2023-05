Vous contactez un service public ? Bientôt, c'est ChatGPT & co qui vous répondront

Il faut dire que si les IA sont impressionnantes, elles charrient encore leur lot d'erreurs. Et mettre une technologie possédant encore les défauts qu'on lui connait directement face aux citoyens ne devrait pas améliorer le crédit de l’État. « Les modèles de génération de contenus feront forcément des erreurs, il va falloir qu'on les entraîne petit à petit, qu'on les perfectionne, pour avoir une réponse la plus précise possible », détaille ainsi la même source.

Et pour cette mission intéressante, le gouvernement va faire appel à ce qui se fait de mieux actuellement, puisque le modèle de Facebook (LLaMA) et la technologie de ChatGPT seront mis à contribution. Et à la suite de ce duo de géants, une solution plus nationale avec l'entreprise française Bloom sera aussi utilisée. Alors, s'agit-il d'une idée d'avenir, ou bien d'une expérimentation trop technique et trop risquée pour finalement aboutir ?