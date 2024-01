Quand le Pôle Emploi autrichien, dopé à l'IA, refuse d'orienter les femmes vers l'informatique...

Début janvier, le ministère du travail autrichien a pu annoncer la création de Berufsinfomat, le tout premier agent conversationnel basé sur l'IA dont le but est de permettre l'orientation professionnelle d'étudiants et de chômeurs. Collaboration avec OpenAI via ChatGPT, lancement en grande pompe… Tous les ingrédients étaient là pour générer succès et louanges à travers l'Europe, pour l'implémentation de cette nouvelle technologie à des fins sociales. Mais voilà, après quelques semaines, la lune de miel a laissé place au désenchantement.