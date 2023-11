Comment en sommes-nous arrivés là ? Les candidats utilisent l’IA pour postuler... et les recruteurs l’IA pour les choisir !

Certaines de ces entreprises supervisent le travail du bot, d'autres non. Mais l'idée est toujours la même, à savoir envoyer tellement de candidatures qu'il y en aura nécessairement quelques-unes qui soient intéressantes et qui puissent aboutir.

Du côté des recruteurs, les réactions sont encore partagées. Certains n'apprécient pas ce bombardement de candidatures, qui s'apparente à du spam, et pourraient montrer une certaine indifférence des personnes aux postes qu'ils visent. D'autres par contre ne se disent pas incommodés par la technique.

Et ce d'autant plus que les recruteurs se tournent eux aussi vers l'IA. La patronne de l'entreprise NeedleFinder Recruiting Emi Dawson a ainsi expliqué au journal Wired ne pas être gêné par le fait que 95% des candidatures reçues soient inadéquates. Et pour cause, elle-même use de la technologie, son logiciel de suivi des candidatures évacuant lui-même selon ses dires l'immense majorité des mauvais dossiers. L'avenir ?