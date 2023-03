L'IA va bien remplacer les travailleurs, et ce, plus vite que prévu. Mais lesquels ?

Au total, selon cette même étude relayée par France Info, « 80 % des métiers verraient au moins 10 % de leurs tâches effectuées par ChatGPT et consorts », les métiers de la programmation et de la rédaction étant les plus touchés. Mais si ce sont en général les emplois à haut revenu qui auront le plus à subir l'émergence de l'IA, combien de postes pourraient être effacés de l'ardoise par l'intelligence artificielle ?

C'est la question sur laquelle a travaillé la Goldman Sachs qui vient de publier son rapport sur le problème. Et le chiffre est affolant, car pas moins de 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être supprimés par ChatGPT et ses avatars. Là encore, les destructions se concentreraient sur les emplois de bureaux. 46 % des tâches administratives et 44 % des tâches légales pourraient ainsi être automatisées par l'IA, contre, par exemple, seulement 6 % dans la construction et 4 % dans la maintenance.