IA : Non, l'intelligence artificielle ne va pas détruire votre emploi, sauf si…

Depuis l'émergence incroyable de ChatGPT au début de l'année 2023, l'intelligence artificielle est devenue le grand sujet des discussions. Et si la technologie semble promettre des merveilles, elle pourrait selon de nombreuses études alarmistes faire très mal aux emplois, en France et dans le monde.

Une crainte peut-être un peu trop exagérée si l'on en croit cette nouvelle production de l'Organisation internationale du travail (OIT). L'agence spécialisée de l'ONU vient en effet, dans un rapport du nom de « IA générative et l'emploi : une analyse globale des effets potentiels sur la quantité et la qualité de l'emploi », de donner une conclusion différente de la meute.

L'OIT estime ainsi que la plupart des emplois et des industries ne devraient être au pire automatisés qu'en partie. Pour elle, il serait plus intelligent de regarder comment les IA génératives entraîneront des « changements potentiels de la qualité des emplois, notamment l'intensité du travail et l'autonomie ».