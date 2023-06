Comment l'IA générative va bouleverser l'économie mondiale (mais pas forcément remplacer les travailleurs)

Cette technologie aurait le potentiel d'automatiser jusqu'à 70 % du temps de travail, ce qui permettrait aux travailleurs de s'adonner à des tâches plus créatives et plus complexes. McKinsey estime ainsi qu'entre 2030 et 2060, la moitié des professions ou activités professionnelles seront automatisées. Cependant, l'IA n'est pas une simple baguette magique qu'il suffira d'agiter pour résoudre tous les problèmes du monde. Cette transition devra s'accompagner d'une forte capacité d'adaptation de la part des travailleurs et des structures d'emploi pour qu'elle soit effective.