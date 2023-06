"Si on ne régule pas l'IA, votre vie privée en pâtira plus que jamais", les sombres prédictions de Proton

Quant à l'intégration de l'IA dans Proton, Andy Yen reste ouvert. « Un chatbot permettrait de rendre le support plus réactif, de l'améliorer grâce à des réponses plus rapides aux questions des utilisateurs. Si on est en mesure de former des modèles intelligents pour détecter le spam, le phishing ou les logiciels malveillants, ce serait très utile et ça améliorerait la sécurité », confie-t-il. Toutefois, le fondateur de Proton reste mesuré, brandissant l'argument légitime de la sécurité. « Ça pourrait faciliter la tâche des hackers, d'autant plus que les campagnes malveillantes écrites restent très difficiles à détecter et à différencier des messages humains. C'est une épée à double tranchant ». Chaque chose en son temps, comme on dit.