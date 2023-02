Impressionnée par le succès de ChatGPT, l'Europe veut encadrer l'IA

Pour Breton, l'essentiel est de défendre les utilisateurs : « Ils devraient être avertis s'ils ont affaire à un chatbot et non à un être humain. La transparence est également primordiale concernant le risque de partialité et de fausses informations. » Ces outils n'ont pas fini de faire parler d'eux, et l'intervention de la Commission européenne montre à quel point le sujet est important. Ceci alors même que des géants comme Google, ou son équivalent chinois Baidu, se lancent également dans la course et que de grandes écoles interdisent désormais formellement leur utilisation.