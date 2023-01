Vous pensez que ChatGPT est puissant ? Sa prochaine itération devrait être hallucinante

Tout comme GPT-3, la prochaine itération sera en mesure de générer, de traduire et de résumer des textes, de répondre à des questions, de servir de chatbot et de générer du contenu de manière automatisée. Si OpenAI reste très discrète quant à sa prochaine technologie, il est évident qu'elle offrira des possibilités encore plus développées que GPT-3, notamment en produisant des réponses encore plus précises à un rythme beaucoup plus rapide grâce à la hausse exponentielle du nombre de paramètres qui la composent.