GPT-4 devrait arriver dans quelques jours avec de nouvelles fonctionnalités (vidéo notamment)

Lors d'un événement consacré à l'intelligence artificielle organisé en Allemagne, Andreas Braun, directeur de la technologie pour Microsoft Allemagne, a annoncé une sortie imminente de GPT-4. « Nous présenterons GPT-4 la semaine prochaine », a-t-il assuré, des propos relayés par la publication germanophone Heise.

Le cadre ajouté que grâce à GPT-4, « nous aurons des modèles multimodaux qui offriront des possibilités complètement différentes, par exemple des vidéos ». Actuellement, GPT-3.5 est capable de générer des contenus sous la forme de texte, de tableau ou de code informatique. Son successeur devrait donc être en mesure de créer des contenus dans un format vidéo.

Outre cette nouvelle fonctionnalité, GPT-4 devrait générer des réponses plus rapidement que GPT-3.5, qui est loin d'offrir des résultats de manière instantanée. De plus, le texte conçu par GPT-4 serait plus naturel, se rapprochant un peu plus du style que pourrait adopter un humain, et serait donc encore plus difficile à identifier comme provenant d'une IA.