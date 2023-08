Enfin une bonne alternative au browsing de ChatGPT ? Bing Chat vous laisse maintenant utiliser GPT-4 sans surcouche Microsoft

Si un accès à ChatGPT opéré par GPT-4 est déjà une nouveauté en soi, Microsoft tente avec cette mise à jour d'étendre les usages de son chatbot. Jusqu'alors, Bing Chat vous permettait de choisir le ton avec lequel il devait vous répondre (plus créatif ou plus précis, par exemple), mais pas de vous en affranchir. Utiles, ces fonctionnalités ne pouvaient être désactivées, donnant au chatbot une image d'assistant de Bing, loin des réponses plus créatives et parfois absurdes d'autres IA conversationnelles. Rappelons qu'à son lancement, Bing Chat avait tendance à être ironique, voire parfois agressif.