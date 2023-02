Pourquoi les nouvelles limites de Bing ChatGPT semblent le rendre... bien plus bête

Microsoft est l'acteur le plus avancé aujourd'hui. L'entreprise américaine a investi pas moins de 10 milliards de dollars dans OpenAI et a récemment présenté une nouvelle version de son moteur de recherche, Bing, intégrant l'assistant conversationnel ChatGPT.

L'outil, actuellement en bêta, a été mis dans les mains de millions d'utilisateurs, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le chatbot s'est rapidement révélé ironique, agressif, voire insultant après quelques réponses. Les exemples du comportement parfois bizarre du nouveau Bing pleuvent sur le Web, et l'on ne compte plus les captures d'écran montrant le chatbot railler un utilisateur, prendre conscience de son état de machine ou juste répondre à côté de la plaque à une question pourtant simple.

Probablement contrariée par ce départ loupé, Microsoft a vite réagi en ajoutant quelques limites à son assistant, en fonction des différents retours des utilisateurs. Il n'est ainsi plus possible d'écrire plus de cinq questions ou requêtes par session, mais l'éditeur ne s'est pas arrêté à cette seule restriction.