Bing Chat : vous avez bien joué avec l'IA ? Maintenant il faut qu'elle fasse de l'argent

Ceux qui s'amusent avec le Chat Bing ces derniers jours, et notamment depuis qu'il est devenu récemment accessible à tous, ont peut-être pu se rendre compte d'un changement : l'apparition de publicités. Un phénomène qui ne relève pas du bug, et qui vient d'être confirmé par le dirigeant Yusuf Mehdi dans un post de blog. Microsoft serait « en train d'explorer la possibilité de placer des publicités dans l'expérience de chat ».

Un traitement qui n'en est encore qu'à ses débuts, et qui pourrait donc ne pas nécessairement vous toucher. « Le nouveau Bing étant en phase de prévisualisation, il se peut que son affichage varie quelque peu. Nous continuons d'explorer de nouvelles possibilités d'expériences publicitaires et nous vous en dirons plus au fil du temps », a ainsi indiqué Caitlin Roulston, la directrice de la communication, à The Verge.