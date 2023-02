Les chatbot comme ChatGPT vont coûter beaucoup plus cher que les moteurs de recherche

La raison ? L'IA, contrairement au moteur de recherche et son index, travaille par « inférence ». En reproduisant avec son réseau de neurones le fonctionnement du cerveau humain, elle infère la réponse à une question en faisant appel à un entraînement précédent. Une méthode qui exige beaucoup plus de puissance de calcul, et qui demande donc des investissements additionnels très coûteux en puces électroniques, tout en allongeant la facture électrique. Et le souci devrait, « au pire » selon John Hennessy, durer encore quelques années.