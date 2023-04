Le fonctionnement de ChatGPT coûte, chaque jour, une petite fortune

ChatGPT coûte donc très cher, et la facture doit même être encore plus élevée depuis la mise à disposition de GPT-4. Même si la dernière version du modèle de langage d'OpenAI est pour le moment réservée aux abonnés payants, peu nombreux, son exploitation nécessite encore plus de ressources, et ChatGPT traite une masse de données toujours plus grande : des millions et des millions chaque minute.