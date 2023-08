Le début de la fin pour ChatGPT ? OpenAI pourrait faire faillite dès 2024

OpenAI fait aussi face à une concurrence de plus en plus féroce. Précurseur avec ChatGPT et DALL-E, il a vu de nouveaux acteurs arriver sur le marché. Parmi eux, on retrouve des modèles de langage open source, que d'autres sociétés peuvent utiliser gratuitement à des fins commerciales au sein de leurs propres produits. Ceux-ci réduisent l'attractivité des API payantes proposées par OpenAI.

L'un de ces modèles est Llama 2, développé par Meta. D'après Santiago, un spécialiste de l'IA et du machine learning, des startups migrent déjà d'une solution propriétaire payante vers Llama 2.