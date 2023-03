Vous avez l'impression de voir ChatGPT partout ? Attendez un peu, il arrive vraiment partout

Jusqu'à aujourd'hui, les utilisateurs qui voulaient aller tester ChatGPT devaient se rendre sur le site d'OpenAI, s'y créer un profil (en y laissant notamment leur numéro de téléphone) et espérer ne pas tomber sur un réseau congestionné. Une pratique qui pourrait bien s'achever. En effet, OpenAI vient d'annoncer la mise en place d'une API, qui va permettre à tous les développeurs d'intégrer ChatGPT dans leurs applications et leurs services informatiques.

En somme, il sera dorénavant possible de faire comme Microsoft, qui a déjà installé l'IA sur son moteur de recherche Bing. Même s'il y a évidemment une différence, l'intelligence artificielle de la firme de Redmond étant, selon cette dernière, « encore plus rapide, plus précise et plus performante » que GPT-3.5 et ChatGPT.